В «Альпийской горке» осталось всего шесть квартир

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Почему «Альпийская горка»?

Жилой комплекс отличается своим уникальным месторасположением. «Альпийская горка» — это тихий центр: вторая линия от активных дорог создает ощущение проживания в спальном районе города, но при этом вся нужная и важная для комфортного проживания современной семьи инфраструктура находится в 5-минутной доступности. Это гимназии №№33 и 22, частная школа и сад с бассейном «Солнечный круг», детский центр «Аистенок», любимые рестораны, один из лучших фитнес-центров с бассейном, ТРК «Семья», а также транспортная развязка, позволяющая отправиться в любую точку города.

В «Альпийской горке» жильцам гарантирована полная безопасность: вокруг дома есть огороженная охраняемая территория с видеонаблюдением и физической охраной. Наличие свидетельства о праве собственности на квартиру позволяет вам быть уверенным в комфорте и безопасности вашей покупки. Дом давно сдан и уже живет полноценной жизнью.

ПАН СИТИ Групп предлагает повышенный уровень комфорта. «Альпийская горка» — это выстроенная инфраструктура внутри комплекса, 7 ярких и интересных детских площадок, фойе с высокими потолками с дизайнерским оформлением, 4 комфортабельных скоростных лифта с доступностью в двухуровневый подземный паркинг, а также отсутствие шумных строительных работ.

Среди других несомненных преимуществ ЖК «Альпийская горка» — статусное соседство, грамотная управляющая компания и обучение ребенка в лучших образовательных учреждениях города по прописке.

Из 6 оставшихся квартир компания ПАН СИТИ Групп готова предложить на выбор 5 эксклюзивных планировок, не похожих друг на друга! Вы можете подобрать для своей семьи наиболее комфортный вариант, расставляя приоритеты с учётом особенностей и пожеланий каждого члена семьи.

Нам есть, чем вас удивить!

Квартиры в ЖК «Альпийская горка» выгодно отличают просторные кухни с выходом на лоджию, спальные комнаты площадью до 35 кв. м, раздельные санузлы, вместительные гардеробные и хозяйственные помещения, ванные комнаты более 12 кв. м, выход окон на разные стороны света в зависимости от предпочтений!

Стоимость квартир — от 50,8 тыс. руб. за кв. м, стоимость мест в подземном паркинге — от 500 тыс. руб., в том числе в рассрочку до 3-х лет.

Наша команда сформировала условия реализации с учетом пожеланий наших клиентов:

— Ипотека по статусу «вторичное жилье». На сегодняшний день ставки по ипотеке, минимальный размер первоначального взноса и быстрые сроки рассмотрения заявок взноса благоволят для совершения сделок.

— Рассрочка* платежа с беспроцентным периодом от компании ПАН СИТИ Групп. Это удобно и не требует предоставления дополнительных документов.

— Оплата средствами государственных субсидий.

Записаться на индивидуальную презентацию квартиры Вы можете в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел.: (342) 257-17-17.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН СИТИ Групп».

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