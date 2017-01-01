В выходные в Прикамье ожидается сильный снегопад

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Фото: Константин Долгановский

По прогнозам специалистов ГИС-Центра ПГНИУ, в ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 2-3°, однако к середине следующей недели может похолодать до ‒25°.

Сегодня, 22 декабря, характер погоды в Пермском крае пока не изменится. Днем температура воздуха повысится до ‒4…‒9°, осадков не ожидается.

В субботу практически на всей территории края пройдут снегопады. В Перми выпадет 4-5 мм осадков. В результате высота снежного покрова в городе впервые с начала зимы превысит 20 см. Температура воздуха при этом будет колебаться в пределах ‒6…‒11°.

В воскресенье, 24 декабря, будет преимущественно без осадков, со слабым ветром и с температурой воздуха ‒7…‒12°, ночью местами до ‒15°.

25 декабря снегопады пройдут в основном по югу региона, там может выпасть 5-7 мм осадков. По северу территории осадков не будет, и начнется понижение температуры. В Перми вероятен слабый или умеренный снегопад при температуре воздуха ‒8…‒10°.

В середине следующей недели в Пермском крае ожидается кратковременное похолодание до ‒17…‒22°, и до ‒25° в отдельных районах.