Количество новых жилых домов в Пермском крае возросло на 56,1%

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С января по ноябрь 2017 года индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств на территории Прикамья построены жилые дома общей площадью 371 тыс. кв. м.

По данным Пермьстата, это на 56,1% выше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом в эксплуатацию сдано 10 тыс. 916 квартир общей площадью 753 тыс. кв. м — на 4,8% меньше по сравнению с январем-декабрем 2016 года.