Губернатор Прикамья в формате диалога пообщался со студентами

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В «Сказариуме» Фестивального дома состоялась лекция губернатора Пермского края Максима Решетникова об экономическом развитии региона. Слушателями лекции стали студенты пермских вузов, которые смогли в режиме живого диалога задать интересующие вопросы главе региона.

В зале «Сказариума» не было свободных мест. По предварительным данным, открытая лекция главы региона собрала порядка 130 учащихся.

На встрече Максим Решетников рассказал о развитии Пермского края, перспективных направлениях в трудоустройстве и о формировании единого культурного пространства на набережной Камы в Перми.

Глава Прикамья обозначил ситуацию в ключевых отраслях промышленности региона: машиностроении, военно-промышленном комплексе (ВПК), фармацевтике, нефтяной, химической и легкой промышленности.

По его словам, ключевой задачей краевых властей является дальнейшая работа по диверсификации производства предприятий ВПК. Эта задача решается путем кооперации гражданских и оборонных предприятий, в том числе в форме промышленных кластеров. Будущее Пермского края тесно переплетается с развитием именно ВПК, цифровизацией всех экономических, производственных и социальных процессов. Здесь важную роль, по словам губернатора, будут играть кадры, «человеческий капитал».

«У нас могут начать ускоренное развитие уже в ближайшем будущем такие направления, как аддитивные технологии, биотехнологии и цифровая экономика. Происходящая в настоящее время глобализация мировой экономики открывает новые возможности для молодых специалистов, имеющих гибкое мышление. Эти «возможности» могут стать вашими возможностями», — заявил губернатор.

В ходе лекции губернатор отметил, что у Пермского края есть все основания, чтобы стать одним из лидеров развития цифровой экономики в России. В сфере информационных технологий Пермский край обладает высоким потенциалом. IT, в свою очередь, обеспечит устойчивое развитие других отраслей экономики региона.

Большая часть вопросов студентов была посвящена «цифровым» специальностям. Максим Решетников подчеркнул, что в регионе нужно создать «переизбыток» IT-кадров, чтобы обеспечить всю отрасль «с запасом». Спрос на специалистов в отраслях, смежных с IT, сейчас только растет.

Также студенты интересовались финансированием бюджетной отрасли, развитием спортивных клубов и массового спорта, внутреннего туризма, проявили интерес к вопросам градостроительства, поддержке малого и среднего бизнеса, а также формированию культурного пространства.

«На территории бывшего завода им. Шпагина, которая была передана в краевую собственность три недели назад, предполагается создать культурное пространство. Чем эту площадку можно наполнить? Художественная галерея, Краеведческий музей, воссоздание «Первогорода» — будем смотреть, что и как там можно расположить. У нас есть на это 20 месяцев. В этой концепции — и проект по реконструкции набережной Камы, там уже отреставрированы здания Речного вокзала и железнодорожного вокзала «Пермь 1», где открылась выставка «Россия — моя история», — рассказал о планах по формированию культурного кластера губернатор.

Отметим, прошедшая в формате живого общения встреча губернатора Пермского края с молодым поколением уже далеко не первая. В частности, летом текущего года в Прикамье состоялся Молодежный форум. Девять площадок форума посетило около 3 тыс. человек из 44 муниципалитетов региона. Мероприятие приобрело статус международного, ведь среди гостей были и представители зарубежных стран.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





