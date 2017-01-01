Министр связи Прикамья подал в отставку Об этом стало известно сегодня на заседании правительства Пермского края

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Павел Шевыров

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников сообщил, что министр информационного развития и связи региона Павел Шевыров покидает пост.

По словам губернатора, отставка Павла Шевырова связана с семейными обстоятельствами, но он останется советником краевого правительства в сфере информационного сектора.

И. о. министра связи назначен первый заместитель экс-министра Игорь Никитин.

«Новый компаньон»