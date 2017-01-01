Власти Перми подготовили предложения по расширению зоны платной парковки Организацию платных парковок признали эффективной

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Сегодня на заседании гордумы Перми заместитель главы администрации города — начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич рассказал о предварительных итогах работы системы платных парковок в 2017 году и планах на следующий год.

Платные парковки работают с августа 2016 года. Благодаря использованию мобильных фото- и видеофиксаторов количество вынесенных постановлений за неоплату платной парковки выросло с 2,4 тыс. в 2016 году до 65 тыс. — в этом. За 11 месяцев 2017 года было задержано и отправлено на штрафстоянку 14 тыс. автомобилей. Это почти в 1,5 раза больше чем за весь 2016 год. При этом в 2017 году расходы на содержание системы платных парковок составили 18,8 млн руб., а доходы — 51,3 млн. «Мы не только компенсировали расходы, но и увеличили доходную часть бюджета», — отметил начальник управления внешнего благоустройства.

По словам Анатолия Дашкевича, среднее время стоянки на платной парковке составляет 1 час 28 минут. Пик приходится на 13.30-14.00, когда заполняемость парковок достигает 89%. При этом, если пиковая загруженность продолжит увеличиваться и достигнет 90%, тариф будет увеличен с 15 до 20 рублей в час.

Также в 2018 году администрация Перми планирует почти вдвое расширить зону парковки: к существующим 2,5 тыс. парковочных мест добавится ещё 2 тыс. Анатолий Дашкевич сообщил, что соответствующие предложения уже подготовлены, и рекомендовал их рассмотреть вместе с депутатами в начале 2018 года на круглом столе.

Кроме этого, власти Перми планируют в 2018 году наконец-то организовать электронный документооборот с федеральной службой судебных приставов, дать автомобилистам возможность получать информацию об имеющихся у них штрафах за неуплату парковок в личном кабинете на сайте госуслуг и разрешить создавать на сайте парковочного пространства личные кабинеты для юридических лиц. Также, по словам Анатолия Дашкевича, они собираются подготовить проект нормативно-правовой базы, которая даст право находить и утилизировать брошенные разукомплектованные автомобили, занимающие парковочное пространство города.