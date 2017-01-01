В Пермском крае зарплата выросла на 2,4%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал сведения о заработной плате работников предприятий Пермского края по видам экономической деятельности за октябрь 2017 года.

Согласно данным Пермьстата, в январе-октябре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 31503,5 руб., что на 2,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом в октябре 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 31347,5 руб. По отношению к октябрю 2016 года рост составил 7,2%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у работников финансовой и страховой сферы, а также у специалистов, занятых в добыче полезных ископаемых

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться