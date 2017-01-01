Директора турфирмы «МАРКО-ПОЛО» осудили за присвоение 830 тысяч рублей

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С февраля по август 2017 года женщина заключала договоры на организацию туристических поездок в Грецию, Турцию, Тунис, Абхазию и на остров Кипр. Но условия договоров она не выполняла и забирала полученные от клиентов деньги себе. В результате отдых был сорван у 21 туриста. Общий ущерб составил около 830 тыс. руб.

За эти преступления директору турфирмы «МАРКО-ПОЛО» грозило до шести лет лишения свободы. Но суд с учетом частичного возмещения ущерба приговорил её к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также осужденная должна возместить своим клиентам оставшуюся часть ущерба, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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