Краснокамский район и «Буматика» подписали концессионное соглашение
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Сегодня, 18 декабря, состоялось подписание концессионного соглашения между Краснокамским муниципальным районом и ООО «Буматика».
Соглашение предусматривает эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов площадью 7,46 га на срок 11 лет и мониторинга полигона после завершения его эксплуатации в течение двух лет. Особенностью данного соглашения является то, что по завершению эксплуатации полигона он будет рекультивирован.
Кроме того, стороны подписали соглашение об социальном экономическом и экологическом сотрудничестве, которое предусматривает ежегодное выделение ООО «Буматика« 2 млн руб. на финансирование районных проектов.
«Новый компаньон»
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