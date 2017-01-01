Краснокамский район и «Буматика» подписали концессионное соглашение

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Сегодня, 18 декабря, состоялось подписание концессионного соглашения между Краснокамским муниципальным районом и ООО «Буматика».

Соглашение предусматривает эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов площадью 7,46 га на срок 11 лет и мониторинга полигона после завершения его эксплуатации в течение двух лет. Особенностью данного соглашения является то, что по завершению эксплуатации полигона он будет рекультивирован.

Кроме того, стороны подписали соглашение об социальном экономическом и экологическом сотрудничестве, которое предусматривает ежегодное выделение ООО «Буматика« 2 млн руб. на финансирование районных проектов.







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