За право построить вольер для северных оленей поборются две компании Начальная цена контракта составляет 181,2 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Конкурсная комиссия рассмотрела первые части заявок, поступивших на аукцион по строительству объектов второго этапа первой очереди пермского зоопарка.

Акуцион объявил «УКС Пермского края». Подрядчик должен возвести за 244 дня с даты заключения контракта здание и сооружения контактного зоопарка, сцену и трибуны, вольер с павильоном для северных оленей и овцебыков, а также установить автомобильные весы. Кроме этого, победитель должен подготовить рабочую документацию по проекту.

Как сообщается на сайте госзакупок, принять участие в аукционе хотят две компании. Их названия не раскрываются. По результатам рассмотрения первых частей заявок обе компании были допущены к участию в торгах. Аукцион пройдет 21 декабря.

Отметим, на прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, генподрядчик сократил отставание по строительству пермского зоопарка. В октябре «РЖД-строй» во второй раз оштрафовали на 10 млн рублей за срыв сроков. Отставание составляло почти пять месяцев. В декабре этот разрыв удалось сократить на 10 дней.

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