Пациенты детского онкогематологического центра смогут получать школьное образование

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Во время визита представителей образовательного содружества «Учим&Знаем» был дан старт для внедрения в онкогематологического центре новой методики школьного образования детей, находящихся в стационарах на длительном лечении.

Также на встрече была достигнута договоренность о дополнительном оснащении учебной комнаты детского онкогематологического центра современным информационным оборудованием и образовательными технологиями для детей разного возраста. Начать работу на новом оборудовании в больнице собираются уже в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Главный врач Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов отметил, что образование и развитие детей, которые надолго оказались пациентами онкогематологического центра, не должно прерываться, так как это важный элемент, в том числе психологической адаптации в обществе. «Участие в данном проекте, несомненно, позволит не только изменить образовательные технологии, но и поможет с ранней реабилитацией детей с тяжелыми заболеваниями», — добавил Дмитрий Антонов.

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