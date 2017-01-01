В Чусовом появился центр комплексной реабилитации детей

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Фото: Игорь Катаев

В городе Чусовом открылся «Крошкин дом» — центр комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект направлен на раннее выявление отклонений в развитии у детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, комплексную реабилитацию, а также на психологическую поддержку родителей.

«К нам часто приводят детей с аутизмом. Ранняя реабилитация помогает многим из них комфортнее ощущать себя в обществе — они даже начинают ходить в обычные школы. Когда появляются малыши с синдромом Дауна, то мы активно работаем с их родителями. Важно принять своего ребенка, наладить эмоциональный контакт: дети в таких условиях чувствуют себя увереннее, спокойнее», — рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения «Психологический центр» и автор проекта «Крошкин дом» Наталья Шишкина.

Службу ранней помощи, на базе которой реализуется проект, курируют медицинские и социальные учреждения, а также администрация города Чусового. Работа идет и с участковыми педиатрами, которые информируют родителей о «Крошкином доме». В планах организаторов — сотрудничество с родильными домами.

Отметим также, что автор идеи Наталья Шишкина стала победителем конкурса социальных и благотворительных проектов«ОМК-Партнерство», который Объединенная металлургическая компания, представленная в Пермском крае Чусовским металлургическим заводом, проводит в регионах своего присутствия. ОМК выделила средства на приобретение специальных тренажеров и аппаратуры, в том числе и для детей с тяжелыми заболеваниями.

«Новый компаньон»