В 2018 году пермяков ждут изменения законодательства в сфере ЖКХ

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Фото: Константин Долгановский

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесло на рассмотрение Государственной думы проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — КоАП РФ).

Как поясняют в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, в первую очередь изменения касаются размера штрафов за оказание некачественных услуг в сфере ЖКХ.

Так, предлагается внести изменения в ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Для должностных лиц административный штраф возрастет до 3-5 тыс. руб., для юридических — до 20-50 тыс. руб.

Также планируется смягчить наказание за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В частности, проект предполагает уменьшить административные штрафы для должностных лиц до 10-15 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — до 10-100 тыс. руб., для юридических лиц — до 50-100 тыс. руб.

Дополнительно будет введена новая норма за повторное совершение административного правонарушения, которой определено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет. Дисквалификация на такой же срок или штраф в размере 250-300 тыс. руб. предусмотрен для индивидуальных предпринимателей. Аналогичный штраф должны будут заплатить юридические лица.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, внесение соответствующих изменений обусловлено необходимостью принятия оперативных мер реагирования на нарушения лицензионных требований, чего невозможно достигнуть в рамках существующей процедуры привлечения к административной ответственности в рамках лицензионного контроля в судебном порядке.

Ожидается, что проект Министерства строительства и ЖКХ РФ будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы.





