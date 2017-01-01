В Перми начались рейды по местам продажи фейерверков

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В преддверии новогодних праздников сотрудники краевого МЧС начали проверки точек продаж пиротехники. Инспекторы проверяют условия хранения и наличие на каждой упаковке инструкции на русском языке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Пермском районе рейды уже прошли. Все выявленные нарушения правил пожарной безопасности были тут же устранены.

В МЧС рекомендуют приобретать пиротехнические изделия только в стационарных магазинах, а не в киосках или на рынке, а также обязательно требовать у продавцов сертификат.