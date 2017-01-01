Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 15 по 22 декабря

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Чем меньше дней остаётся до Нового года, тем больше событий посвящены празднику. На многочисленных выставках, открывшихся в Перми, можно увидеть предметы искусства и наряды народов Крайнего севера, мозаики и сграффито на фасадах домов Перми и Екатеринбурга, изображения зимнего пейзажа и световые витражные картины и новогодние инсталляции. В Органном зале состоится «Новогодний фейерверк» и гала-концерт третьей сессии Образовательного центра Юрия Башмета, а в «Триумфе» — пройдёт уникальная программа скрипичных произведений для контрабаса. Пермяков ждут многочисленные предновогодние ярмарки, премьера фильма-участника Берлинского международного кинофестиваля «Вечеринка». Главным событием станет концерт оркестра MusicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса.

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+) под руководством Курентзиса — Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, «знаменитая ленинградка», как её назвала Анна Ахматова. Созданная в 1941 году и прозвучавшая в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года, она до сих пор является главным символом стоицизма русского народа во время Великой Отечественной войны. Обращаясь к общечеловеческим темам, «Ленинградская» симфония стала широко известна во всем мире и признана величайшей партитурой ХХ века.

Пермский театр оперы и балета, 20 декабря, 19:00

MarimbaMix

«Новогодний фейерверк» (6+) — концертная программа ансамбля ударных инструментов из Санкт-Петербурга MarimbaMix. В программе вечера — обработки самых известных произведений Баха, Чайковского, Вивальди, Грига, Штрауса, Дженис Джоплин и других композиторов. На концерте MarimbaMix зрители будут очарованы чистотой и неожиданным богатством звука ударных инструментов: маримба, ксилофон, колокольчик и другие инструменты оживут в руках музыкантов и откроют публике новое, завораживающее звучание давно знакомых мелодий.

Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

Один из самых виртуозных контрабасистов мира Андрей Шинкевич (Беларусь, Германия) представит уникальную программу скрипичных произведений в собственном переложении для контрабаса «Контрабас Solo + Piano» (6+). Прозвучат шедевры Паганини, Франка, Крейслера, Боттезини. Вместе с Андреем Шинкевичем в концерте примет участие Александр Боровиков, который выступит не только в качестве аккомпаниатора, но и как солирующий пианист: он исполнит произведения Прокофьева, Шопена и Клумова.

Частная филармония «Триумф», 17 декабря, 19:00

Юрий Башмет

В Перми завершилась третья сессия Образовательного центра Юрия Башмета. По её итогам состоится гала-концерт (6+) педагогов и участников мастер-классов. В гала-концерте участвуют педагоги Сергей Главатских (фортепиано) — наследник великой нейгаузовской фортепианной традиции, ученик Евгения Малинина и многолетний ассистент Веры Горностаевой, лауреат международных конкурсов, солист Московской Академической филармонии; Анна Соколова (скрипка) — лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории им. Чайковского, преподаватель ЦМШ и ДМШ им. С.И. Танеева, наставник участников программы «Синяя Птица» (Телеканал «Россия») и Андрей Зубов (ударные) — солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат конкурса компании Yamaha (2001, I премия) и Всероссийского конкурса исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. Нестерова (2002, I премия).

Органный концертный зал, 15 декабря, 18:00

Выставка «Русское Заполярье. Философия географии» (6+) посвящена культуре и традициям народов Крайнего севера. В контексте экспозиции Заполярье выступает не как географическое понятие, а, скорее, как философское. В экспозиции представлены костюмы локальных групп финно-угорских народов, орнаменты традиционной вышивки, живопись и графика, предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие быт и культуру коренных северных жителей — всего более ста экспонатов.

Центральный выставочный зал, с 15 декабря

«Вечное лето» (16+) — это фотовыставка-энциклопедия, посвящённая советскому монументальному искусству. В течение нескольких недель пермский журналист и фотограф Иван Козлов исследовал мозаики и сграффито на фасадах домов Перми и Екатеринбурга. После того, как этой осенью выставка (куратор — Марина Соколовская) была показана в пространстве Ельцин-Центра в Екатеринбурге, объединение двух экспозиций — екатеринбургской и пермской — оставалось только делом времени. Теперь благодаря сотрудничеству Марины Соколовской и арт-директора PERMM Наили Аллахвердиевой пермяки могут увидеть выставку в её наиболее полном варианте.

Музей современного искусства PERMM, до 28 января

Предновогодняя выставка «Опять зима, опять мороз» (0+) посвящена зимнему пейзажу. «Белое на белом», как выражаются художники, писать труднее всего, причем всё равно — будь то акварель или масло. «Белого цвета, как ни странно, мы почти и не видим. Снег и лёд искрятся всеми цветами радуги — перед нами разворачивается поразительная феерия синих, белых, сиреневых, снежно-мерцающих и переливающихся картин, тонко передающих все оттенки долгой уральской зимы, чарующих тонкой, перламутровой гаммой. Художники замечательно передают нежное свечение неба, мягкость снежных покровов, таинственное мерцание льда. Каждый не спеша всматривается в узоры заснеженных ветвей, легкие кружева облаков, хрупкие ледяные дорожки», — отмечает искусствовед Ольга Власова.

Дом художника, до 29 декабря

Открылась выставка-продажа новогодних подарков, декора и деликатесов к праздничному столу «Ярмарка новогодних подарков» (0+). На выставке представлены ёлки, ёлочные украшения, карнавальные костюмы, маски, пиротехника, фейерверки, товары для детей: игрушки и развивающие игры, ювелирные изделия, бижутерия, изделия народных промыслов, книги, открытки и товары для дома: посуда, бытовая техника, предметы интерьера, керамика, картины и многое другое.

«Пермская ярмарка», с 15 декабря

В Перми пройдёт второй новогодний Karl Мarket (0+). Помимо ярмарки изделий ручной работы и фуд-зоны будет работать площадка мастер-классов и lounge-зона с кальянами и кинотеатром. На маркете можно будет купить новогодние игрушки, открытки, костюмы и праздничный декор, а также сделать макияж и принять участие в конкурсах и розыгрышах.

Golden hall (ул. Подлесная, 53), 16 декабря

Организаторы и участники Red Market (0+) традиционно подготовили для своих посетителей и покупателей авторские коллекции одежды, аксессуары и предметы интерьера. Также на Red Market будет оборудованы beauty- и food-зоны, площадки для детей и многое другое.Lencom (Комсомольский проспект, 28А), 16, 17 декабря

БЦ Lencom (Комсомольский проспект, 28А), 16, 17 декабря

Выставка «Новый год 360» (0+) перенесёт детей и взрослых в мир сказки, долгожданного чуда, позволит развернуть к себе волшебные моменты на 360 градусов и обратить их вспять, а также вернуться в детство. Экспозиция состоит из уже знакомых пермякам световых витражных картин новосибирского художника Павла Головкина, трёхметровой арт-инсталляции «Снежный шар», авторских новогодних елей.

Фестивальный дом на эспланаде, с 15 декабря

Фильм-участник Берлинского кинофестиваля «Вечеринка» (18+) — это история о компании гостей, собравшихся в лондонском особняке Джанет по случаю её продвижения в «теневом правительстве». То, что начиналось как домашняя вечеринка, заканчивается неожиданной чередой кровавых событий, когда ряд откровений доводит героев до краха их самых заветных убеждений. Режиссёр — Салли Поттер.

Киноцентр «Премьер», с 21 декабря

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