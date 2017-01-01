МСЧ по Пермскому краю готовится к «празднованию» Нового года

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Фото: Администрация Перми

Заместитель начальника управления, начальник отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС Александр Иванов рассказал в эфире краевого радио о подготовке мест для проведения новогодних мероприятий.

«В Пермском крае взято на учет 608 объектов с массовым пребыванием детей, 46 мест реализации пиротехнических изделий. На 77 объектах проведены профилактические осмотры мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, с практическими отработками действий персонала объектов в случае возникновения пожара, и использования первичных средств пожаротушения, инструктажем работников организаций, а также бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности», — сообщил Александр Иванов.

Начальник отдела государственного пожарного надзора отметил, что сотрудники МЧС помогают организациям и органам местного самоуправления определить безопасные места для запуска салютов и фейерверков. Также они рассказывают, как нужно установить новогодние елки и другие атрибуты праздника, чтобы мероприятие не закончилось трагически.

Напомним, в прошлом году за новогодние и рождественские праздники на территории Пермского края произошел 71 пожар, три человека погибли и 9 пострадали.