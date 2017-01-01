16 декабря PAN City Group приглашает на Ярмарку доступной недвижимости!

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В ближайшие выходные девелопер PAN City Group приглашает всех на Ярмарку доступной недвижимости, которая пройдет в субботу 16 декабря с 11.00 до 16.00 в Большом зале филармонии по адресу: ул. Куйбышева, 14.

Воспользуйтесь возможностью узнать больше о наших новых интересных проектах, которые находятся в активной стадии строительства ( например, ЖК «Салют» ), а также запланировать для себя покупку квартиры в домах, которые планируются к строительству в 2018 году.

Вы сможете узнать информацию о том, как выгодно совершить покупку квартиры, что такое рассрочка платежа с беспроцентным периодом от компании PAN и её преимущества, как грамотно и своевременно использовать государственные субсидии и сертификаты при покупке жилья. Профессиональные брокеры также расскажут Вам о том, как быстро и легко оформить ипотеку и какой банк на сегодняшний день дает минимальную ставку, а также помогут Вам прямо на месте оформить заявку.

Только 16 декабря с 11.00 до 16.00 PAN City Group презентует специальные условия на приобретение своих квартир в новостройках Перми!

PAN City Group — крупная девелоперская компания, которая успешно функционирует на рынке недвижимости Перми уже более 25 лет и проводит все виды сделок с объектами недвижимости. Приходите, будет интересно! Новая квартира Вас уже ждет!

Узнайте подробности по тел. (342) 257-17-17 или в офисе продаж PAN City Group по адресу: ул. Ленина, 72а, а также на сайте panperm.ru .

Реклама. Проектная декларация: http://panperm.ru/catalog/novostroyki/zhiloy-kompleks-salyut/