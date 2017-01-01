В Прикамье 62,3% организаций в промышленности остаются прибыльными

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За 10 месяцев 2017 года 68,3% организаций Пермского края (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) завершили отчётный период с прибылью в объёме 172,6 млрд. руб. Это на 8,5% ниже уровня соответствующего показателя за январь — октябрь 2016 года.

«Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,7% и составила 15,1 млрд. руб., — сообщили в Пермьстате. — Большая часть (90,2%) сальдированной прибыли в крае получена организациями промышленных производств. Её объём по итогам на 1 ноября достиг 142,1 млрд. руб.»

Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 62,3%, сумма прибыли по ним — 152,5 млрд. руб., что на 9,2% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.