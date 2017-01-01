Прикамье вошло в топ-5 регионов России с наименьшими расходами туристов на жилье

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

По итогам бронирования отелей, квартир и гостевых домов туристами в 2017 году сервис Tvil.ru выявил регионы России, где путешественники потратили меньше всего средств на проживание.

По данным сервиса, самый бюджетный вариант проживания вдвоем предлагают Чувашия, Астраханская и Белгородская области и Пермский край.

Также в десятку регионов с самыми небольшими расходами на отели, квартиры и гостевые дома вошли Новосибирская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская и Воронежская области и Красноярский край.

Средняя стоимость проживания вдвоем в топ-10 рейтинга:

Чувашия — 1140 руб. в сутки Астраханская область — 1170 руб. Белгородская область — 1250 руб. Пермский край — 1480 руб. Новосибирская область — 1550 руб. Саратовская область — 1575 руб. Красноярский край — 1620 руб. Пензенская область — 1720 руб. Оренбургская область— 1760 руб. Воронежская область — 1780 руб.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570