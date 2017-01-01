Прикамье вошло в топ-5 регионов России с наименьшими расходами туристов на жилье
По итогам бронирования отелей, квартир и гостевых домов туристами в 2017 году сервис Tvil.ru выявил регионы России, где путешественники потратили меньше всего средств на проживание.
По данным сервиса, самый бюджетный вариант проживания вдвоем предлагают Чувашия, Астраханская и Белгородская области и Пермский край.
Также в десятку регионов с самыми небольшими расходами на отели, квартиры и гостевые дома вошли Новосибирская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская и Воронежская области и Красноярский край.
Средняя стоимость проживания вдвоем в топ-10 рейтинга:
Чувашия — 1140 руб. в сутки
Астраханская область — 1170 руб.
Белгородская область — 1250 руб.
Пермский край — 1480 руб.
Новосибирская область — 1550 руб.
Саратовская область — 1575 руб.
Красноярский край — 1620 руб.
Пензенская область — 1720 руб.
Оренбургская область— 1760 руб.
Воронежская область — 1780 руб.
«Новый компаньон»
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