Прикамье вошло в топ-5 регионов России с наименьшими расходами туристов на жилье

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Отель прикамье
Фото: Константин Долгановский

По итогам бронирования отелей, квартир и гостевых домов туристами в 2017 году сервис Tvil.ru выявил регионы России, где путешественники потратили меньше всего средств на проживание.

По данным сервиса, самый бюджетный вариант проживания вдвоем предлагают Чувашия, Астраханская и Белгородская области и Пермский край.

Также в десятку регионов с самыми небольшими расходами на отели, квартиры и гостевые дома вошли Новосибирская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская и Воронежская области и Красноярский край.

Средняя стоимость проживания вдвоем в топ-10 рейтинга:

  • Чувашия — 1140 руб. в сутки

  • Астраханская область — 1170 руб.

  • Белгородская область — 1250 руб.

  • Пермский край — 1480 руб.

  • Новосибирская область — 1550 руб.

  • Саратовская область — 1575 руб.

  • Красноярский край — 1620 руб.

  • Пензенская область — 1720 руб.

  • Оренбургская область— 1760 руб.

  • Воронежская область — 1780 руб.

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