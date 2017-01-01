Пермь — лидер рейтинга международной активности городов Эксперты отметили, что Пермь открыта для туризма и обмена студентами

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Церемония награждения состоялась в ходе заседания совета Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) в городе Ханчжоу в Китае.

Евразийское отделение Всемирной организации с 2015 года реализует проект «Рейтинг международной активности городов» (РМАГ). Рейтинг способствует выявлению городов, которые активнее других работают над развитием международных отношений и повышением имиджа в международном пространстве.

В пилотном РМАГ по итогам 2014-2015 годов принимало участие 50 городов Евразийского региона. Тогда Пермь заняла шестое место среди городов с населением более миллиона человек.

В исследовании, запущенном по итогам 2016 года, приняли участие около 80 городов Евразийского отделения ОГМВ. По итогам исследования среди городов-миллионеров Пермь заняла первое место, опередив Казань, Волгоград, Ростов, Новосибирск.

При проведении исследования учитывались: деловая активность городов, международная активность населения, международные организации и институты, мероприятия, а также социально-политические данные города.

Эксперты отметили, что Пермь открыта для туризма и обмена студентами. Из шести городов-побратимов пять ежегодно проводят совместные мероприятия: например, школьные и студенческие обмены, культурные обмены, WestFest, проекты «Социальное партнерство», «Летний футбольный лагерь», фестиваль «Горнило Сварога».

На торжественной церемонии награждения заместителю главы администрации Перми Вячеславу Торчинскому, представлявшему наш город, награду вручили президент Всемирной организации Паркс Тау и мэр Казани, президент Евразийского отделения ОГМВ Ильсур Метшин.

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