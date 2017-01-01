Сотрудник пермской компании установил интернет-рекорд

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Торговые представители стали самыми активными пользователями мобильного интернета в Пермском крае. В онлайне они проводят в среднем 5 часов в день, а объем интернет-трафика на одного сотрудника сферы торговли в 11 раз превышает среднемесячные интернет-аппетиты пермяка.

Эксперты «МегаФона» проанализировали активность в глобальной сети среди клиентов разных профессий. Далее в рейтинге интернет-продвинутых следуют водители-экспедиторы и журналисты.

«Наша стабильная связь и быстрый мобильный интернет помогают клиентам не только оперативно выполнять свои рабочие задачи, но и ставить рекорды интернет-активности. Абсолютным рекордсменом за последние месяцы стал торговый представитель компании «Тенториум», который за 30 дней скачал в сети объем информации, превышающий общее количество оцифрованных номеров местной газеты «Звезда» за 100 лет», — говорит директор Пермского отделения компании «МегаФон» Петр Козловский.

Всего в России ежедневно, «вооружившись» планшетами и быстрым мобильным интернетом, в режиме онлайн работают более 2 000 торговых представителей «Тенториума». Пермский завод Tentorium Ruland признан единственным в мире предприятием, перерабатывающим все продукты пчеловодства в промышленных масштабах.

«Для миллионов людей «Тенториум» — уникальный ассортимент и стабильный бизнес. Чтобы еще быстрее загружать заявки в интернет-магазине, презентовать клиентам новинки продукции, сообщать о результатах работы, смартфоны и планшеты наших сотрудников круглосуточно подключены к 4G-сети «МегаФона». Оператор предоставляет нам одинаково надежные услуги на территории всей страны, а в Перми сеть «МегаФон» прошла настоящую онлайн-проверку нашими сотрудниками на быструю загрузку данных», — отметил президент компании «Тенториум» Раиль Хисматуллин.

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