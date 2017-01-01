В Пермь буквально на день пришли морозы

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Сегодня, 11 декабря ожидается самый холодный день на этой неделе. В течение дня столбик термометра опустится от утренних -22° до -14...-16 ° к вечеру.

Завтра, 12 декабря в краевой столице -13...-15°. В среду, 13 декабря ещё потеплеет до -5...-7°.

Такая температура продержится до конца недели. В ночное время будет не сильно холоднее -6…-9°.

Кроме этого, на этой неделе синоптики прогнозируют минимум осадков.

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