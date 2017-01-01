Минздрав Прикамья: Вопрос реорганизации Дома ребёнка уже обсуждался с прокуратурой

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Прокуратура Пермского края проверила информацию, размещённую в региональных СМИ о намерении регионального Минздрава ликвидировать (реорганизовать) краевой Дом ребёнка.

При проверке, установлены грубые нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребёнка в РФ.

Как сообщили в краевой прокуратуре, приказ министерства здравоохранения Пермского края, которым была создана экспертная группа по оценке мероприятий по организации объектов социальной инфраструктуры для детей и утверждён порядок её работы, опротестован прокуратурой. Тоже самое касается приказа министерства от 2 ноября 2017 года о слиянии Дома ребёнка с детской клинической больницей №13.

Министру здравоохранения Пермского края внесено представление с требованиями об устранении выявленных нарушений и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в этом должностных лиц ведомства.

В региональном министерстве здравоохранения пояснили, что вопрос реорганизации Дома ребёнка ранее уже обсуждался с прокуратурой края. Министерством были даны пояснения на все поставленные вопросы. Тем не менее, протест прокуратуры действительно получен. В связи с этим, Минздравом в течение 10 дней протест будет рассмотрен с обязательным участием прокуратуры.

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