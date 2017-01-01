Перрон для нового пермского аэровокзала реконструируют к концу 2019 года

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Фото: Константин Долгановский

Федеральное госпредприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино». Максимальная цена контракта составляет 506,5 млн руб. Средства выделяются из федерального бюджета.

Срок подачи заявок закончится 27 декабря. Их рассмотрят в Москве 29 декабря. Победитель должен реконструировать перрон аэровокзального комплекса и летное поле, также подрядчику нужно установить освещение.

Согласно конкурсной документации, работы должны начаться с 1 марта 2018 года и закончиться до 1 декабря 2019 года. При этом вчера, 7 декабря, на ежегодной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что доработка перронов с трапами должна быть закончена к концу 2018 года.

Напомним, 30 ноября в Перми открылся новый трехэтажный аэровокзальный комплекс. Пока его обслуживают автобусы. Появление телетрапов ожидается после завершения реконструкции перрона и строительства рулежных дорожек.

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