Единороссы Прикамья определились с ротацией политсовета и делегатами на съезд 7 декабря прошла ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

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В Перми 7 декабря прошла ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. В повестке дня значилось подведение итогов года, избрание делегатов на XVII съезд партии, который пройдёт 22-23 декабря в Москве, а также традиционная ежегодная ротация членов политсовета.

Сразу выяснилось, почему ежегодные конференции единороссов в регионах по поручению федеральных партийных органов было необходимо провести в период с 7 по 10 декабря. Накануне, 6 декабря, Владимир Путин объявил о своём намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года. Аплодисменты, которыми собравшиеся отметили эту озвученную секретарём реготделения Николаем Дёмкиным новость, не оставляли никаких сомнений в роли, которую партия намерена играть в ходе грядущей выборной кампании.

Но перед обсуждением вопросов повестки перед участниками конференции выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья ещё раз поблагодарил единороссов края за поддержку на выборах: он был выдвинут именно «Единой Россией», партийные структуры обеспечивали проведение предварительного голосования и активно работали на самих выборах. В результате при явке в более чем 42% Максим Решетников получил 82,06% голосов избирателей.

По словам губернатора, «Единая Россия» доказывает, что является «ведущей силой, которая готова брать на себя ответственность и эффективно справляться с задачами». В повседневной работе, заметил Максим Решетников, он также «постоянно чувствует поддержку партии», в том числе в организации «обратной связи» с жителями. «Ваша работа помогает нам лучше понять, что происходит на местах, чего ждут люди», — сказал Максим Решетников.

Глава региона остановился на ключевых событиях уходящего года и анонсировал ряд важных для региона проектов ближайших лет. В первую очередь он отметил важные итоги визита в Пермь президента Владимира Путина, после которого новый толчок в крае получило развитие цифровой экономики. Также по прямому распоряжению президента выделяется федеральное финансирования дальнейшего строительства дороги на Кунгур.

Продолжая тему развития инфраструктуры, губернатор отметил недавно открытый новый терминал аэропорта и сообщил, что доработка перронов с трапами должна быть закончена к концу 2018 года.

Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Также Максим Решетников рассказал о ходе продвижения проекта по переносу железнодорожных путей в северном направлении в обход дамбы КамГЭС. По его словам, РЖД в 2018 году будет проводить предпроектные работы, и с 2019 года будет возможность приступить к самой реализации проекта.

Подписано соглашение по возведению моста через Чусовую с реконструкцией части Восточного обхода на подъезде к мосту. На 2018 год на этот работы по этому проекту выделено 150 млн руб. Плановый период окончания работ — 2021 год.

Остановился глава региона на теме доступности медпомощи, строительстве детских садов и школ, подключения отдалённых медучреждений к интернету, газификации и др.

Отдельно он отметил важность для граждан приоритетных федеральных и связанных с ними партийных проектов, прежде всего — «Формирование комфортной городской среды». Максим Решетников сообщил, что на портале «Управляем вместе» сегодня зарегистрированы более 26 тыс. пользователей, то есть 1% от общего населения края. Многие из пользователей — активные члены и сторонники «Единой России». Губернатор подчеркнул, что на пятилетний период заложено полное финансирование этого проекта и выразил надежду, что партия продолжит вести диалог с жителями и контролировать ход конкретных работ. В этом качестве, по словам главы Прикамья, «площадка «Единой России» показала себя крайне эффективной».

Участники конференции выбрали делегатов на партийный съезд, который пройдёт 22-23 декабря в Москве. Как сообщил во вступительном слове секретарь регионального отделения партии Николай Дёмкин, на съезд было решено направить секретарей «первичек», которые показали в 2017 году наиболее заметные результаты работы. Делегатами XVII съезда «Единой России» стали:

— Александр Вяткин, секретарь первичного отделения «Лобановское» местного отделения Пермского муниципального района;

— Павел Гойденко, секретарь первичного отделения «Тохтуевское» местного отделения Соликамского муниципального района;

— Ирина Пономарёва, секретарь первичного отделения №63 местного отделения Мотовилихинского района Перми;

— Лариса Трофимова, секретарь первичного отделения «Кишертское (Культура)» местного отделения Кишертского муниципального района.

Затем Николай Дёмкин выступил с докладом о проведённой в 2017 году работе. Он привёл данные о росте членов и сторонников партии: на сегодняшний день их, соответственно, 22,5 и 11 тыс. человек.

Секретарь реготделения напомнил, что в Единый день голосования, помимо выборов губернатора, в ряде муниципалитетов прошли выборы в органы местного самоуправления. В итоге 76% замещаемых мандатов получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией».

Отметив местные отделения, которые внесли в этот результат особый вклад, Николай Дёмкин также перечислил территории, где партийные кандидаты показали очень скромные результаты (Чайковский, Соликамский, Большесосновский районы, Добрянка, Юсьва). По словам секретаря, здесь принимаются или будут приниматься кадровые и организационные решения.

В 2018 году в Пермском крае будут проходить ещё более масштабные выборы в органы местного самоуправления. Пройдёт 224 кампании, будет замещено около 2,5 тыс. мандатов. Ну и, конечно же, партия будет принимать самое активное участие в кампании по выборам президента.

С содокладами также выступили руководитель исполкома реготделения Вячеслав Григорьев, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Александр Бойченко, лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании края Юрий Борисовец и замсекретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. Последний вступлением к своему докладу несколько разрядил размеренную обстановку на конференции. Поскольку время было уже обеденное, кто-то из зала в шутку предложил спикеру обойтись без доклада. На что Юрий Уткин ответил: «Это не Пермская городская дума, коллеги, без доклада не получится, мы на серьёзном партийном мероприятии».

Наконец, на конференции был определён новый состав регионального политсовета. По партийному уставу «Единой России» состав политсовета подлежит раз в год на 10% процентов. Всего в состав регионального политсовета партии Пермского края входит 60 человек. По личным заявлениям из состава выведены Александр Козюков, Алексей Копысов, Юрий Крестьянников, Ирина Ободова, Рустем Юсупов, по оценочным показателям выведен Олег Сухоруков. Добавим, что Александр Козюков и Алексей Копысов избраны в состав Региональной контрольной комиссии Пермского края.

Тайным голосованием большинство делегатов проголосовало за избрание в состав политсовета регионального координатора партийного проекта «Городская среда» Михаила Борисова, директора филиала НИУ ВШЭ в Перми Галину Володину, члена Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Антона Маклаева, заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Леонида Политова, председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Ирека Хазиева, депутата Законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина.

Закончилась конференция на торжественной ноте. Николай Дёмкин вручил благодарственные письма ряду партийцев за активное участие в организации и проведении избирательной кампании и высокие результаты, показанные на выборах губернатора Пермского края.









«Новый компаньон»

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