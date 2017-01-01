7 декабря — старт продаж 15 и 16 этажей в ЖК «Салют»

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Не за горами Новый год, и у девелопера PAN City Group приятный сюрприз к новогодним праздникам: в ЖК «Салют» 7 декабря — старт продаж пула видовых квартир на 15 и 16 этажах, которых ранее не было в продаже!

У Вас есть уникальная возможность насладиться полным ассортиментом квартир самых высоких этажей, выбрав для себя и своей семьи лучшую выигрышную планировку, получив при этом максимальную скидку при полной оплате квартиры.

ЖК «Салют» — это концептуальный жилой комплекс, в котором сочетается функциональность современного жилья с развитой инфраструктурой уютного района. Уникальный жилой комплекс расположен на главной улице Кондратово — Камской.

Авторские фасады, разработанные при участии итальянского архитектора Emiliano Sciacca, уютное дизайнерское оформление холла и мест общего пользования, безопасный двор с детским игровым комплексом из натуральных материалов, охраняемая территория с консьерж-службой — все это делает проживание в «ЖК «Салют» по-настоящему комфортным.

На сегодняшний день готовность дома — 30%. Идет монтаж элементов каркаса 13 этажа. Кладка наружных стен на уровне 6 этажа, оконных проемов на уровне 3 этажа. За ходом строительства Вы можете следить в фотоальбоме: https://vk.com/album-148246750_244908844

Для Вашего удобства на объекте строительства работает офис продаж на ул. Камской 2/2, а тех, кому удобнее получить консультацию в течение рабочего дня, мы приглашаем в наш центральный офис, расположенный на ул. Ленина 72а. (вход с ул. Борчанинова). PAN City Group заботится о комфорте своих клиентов, поэтому если Вы хотите получить консультацию в другое время, позвоните по телефону 257-17-17, и наш менеджер встретится с Вами в удобное для Вас время.

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