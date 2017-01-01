Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 8 по 15 декабря

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Пермь постепенно погружается в водоворот новогодних развлечений. В Фестивальном доме зрителей ждут скандинавские сказки и «Эхо Флаэртианы», там же можно увидеть выставку «Художники сцены». Частная филармония «Триумф» приглашает на целую серию концертов: там пройдёт фестиваль классической музыки «Камерата», выступит грузинский хор «Басиани» и будет показан проект, посвящённый 100-летию революции. В Перми выступит экс-солист всемирно известной африканской группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун, киноманов ждёт премьера новой части фантастической саги «Звёздные войны: Последние джедаи», а поклонников театрального искусства — гастроли Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Главным событием недели станет межрегиональная выставка «Антикварный салон и мир развлечений».

Восьмая межрегиональная выставка «Антикварный салон и мир развлечений» (0+) — один из самых популярных проектов «Пермской ярмарки» Выставку ежегодно посещают около 10 тыс. человек — любители антиквариата, винтажных изделий, коллекционеры, любители рукоделия и просто увлечённые люди. В ней участвуют крупнейшие антикварные магазины, художественные салоны и магазины редких вещей из Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Тюмени.

На выставке будут представлены старинные предметы быта, культуры и религии, нумизматика, фалеристика, филателия и филокартия, предметы коллекционирования всех направлений, альбомы и аксессуары для коллекционеров, литература для коллекционеров, товары для хобби, творчества и досуга, hand-made и народные промыслы, а также различные авторские изделия.

Посетителей выставки ждут мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению новогоднего декора, плетения на коклюшках, мастер-классы по рисованию и многое другое.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 10 декабря

«Детектор лжи»

В Перми пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Гости сыграют спектакль по пьесе известного современного драматурга и кинорежиссёра Василия Сигарева «Детектор лжи» (16+). В основе «почти смешной истории» парадоксально-комичная ситуация: муж «забыл», куда спрятал семейные накопления, поэтому в дом по инициативе супруги был вызван… гипнотизёр. Правда, никто не мог предположить, что поиски денег обернутся для мужа и жены настоящим испытанием. По очереди погружаясь в транс, они выдают друг другу сокровенные тайны. На малой сцене Пермского академического Театра-Театра актёры воплотят яркие, типажные образы, их герои — анекдотические персонажи, немыслимые в реальной жизни, и, вместе с тем, срисованные с неё. Если представить себе спектакль в виде картины, то мы увидим отнюдь не эпичное полотно, а шарж, карикатуру, изображающую реальность обобщённо и несколько гротескно.

Театр «Сцена-Молот», 14, 15 декабря, 20:00

В ближайшее воскресенье гостей фестиваля «Пермский период. Новый сезон» ждёт множество событий. В 16:00 в «Сказариуме» начнётся чтение скандинавских сказок. Истории о муми-троллях прочтёт Алексей Мартин — ведущий радиостанции «Европа Плюс».

В 18:00 стартуют показы фильмов: «В тени больших деревьев» (16+) Вадима Витовцева, «Озеро» (12+) Дарьи Блохиной и «Конкурс» (6+) Евгения Ховаева. Кинопоказы пройдут в рамках проекта «Эхо Флаэртианы».

Помимо сказок и кино пройдёт ряд бесплатных мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Фестивальный дом на эспланаде, 10 декабря

«Художники сцены»

Здесь же разместилась выставка «Художники сцены» (0+). На ней представлены работы художников-сценографов в качестве самостоятельных произведений. Среди экспонатов: макет к спектаклю ТЮЗа «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Петя Зубов» из «Сказки о потерянном времени» Театра кукол, «Страшила» из «Волшебника Изумрудного города» и другие куклы, а также костюмы и декорации из известных постановок.

Фестивальный дом на эспланаде, до 10 декабря

Фестиваль классической музыки «Камерата» (6+) пройдёт в Перми уже в третий раз, возрождая традиции знаменитой Флорентийской камераты XVI века — содружества музыкантов-единомышленников. Пермская «Камерата» — это солисты международного уровня, решившие представить пермской публике редко исполняемые камерные произведения классических композиторов.

В этом году на концертах фестиваля «Камерата» прозвучат произведения Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна и других гениев прошлого.

Частная филармония «Триумф», 9, 10 декабря, 19:00

Хор Грузинского патриархата Basiani (12+) в прошлом концертном сезоне уже произвёл фурор среди пермских меломанов. Это один из лучших вокальных коллективов не только Грузии, но и всего мира, с успехом гастролирующий по всем континентам. В репертуаре хора — традиционные духовные песнопения на грузинском и русском языках, народные песни разных регионов Грузии, мировые шедевры хоровой музыки. Пятнадцать мужчин — участников хора являются наследниками знаменитых певческих династий страны. Концерт сопровождается видеоартом.

Частная филармония «Триумф», 12 декабря, 19:00

Здесь же, в «Триумфе» зрители увидят проект «Красное колесо. Авангард Прокофьева и Попова» (12+), посвящённый 100-летию революции. Проект ансамбля «Студия новой музыки» включает яркие, но редко исполняемые сочинения первого послевоенного десятилетия: блистательное сочинение молодого Прокофьева «Трапеция» и первую русскую Камерную симфонию Гавриила Попова, одно из самых исполняемых передовых сочинений тех лет. Программа сопровождается видеоартом и комментариями об эпохе и сочинениях музыковеда, заведующей научно-творческим центром Московской консерватории Веры Серебряковой.

Частная филармония «Триумф», 14 декабря, 19:00

Грегг Кофи Браун

В Перми выступит экс-солист всемирно известной африканской группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун (18+). Сейчас музыкант живёт в Лондоне, где выступает в нескольких хитовых мюзиклах, включая «Томми», «История Бадди Холли» и A Tribute To The Blues Brothers. В программе вечера афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, афро-поп и афро-латинские мелодии. Вместе с Греггом на сцене клуба «Форт Гранд» музыканты джазового коллектива «Трио Галушко» из Екатеринбурга: Евгений Безбородов (бас), Артём Иванов (барабаны) и Денис Галушко (клавиши).

Ресторан «Форт-Гранд», 14 декабря, 20:00

В российский прокат выходит новая часть величайшей фантастической киносаги «Звёздные войны: Последние джедаи» (12+). Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью. Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные Войны: Пробуждение Силы», предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом.

Фильм в жанре космической оперы, режиссёром и автором сценария которого выступил Райан Джонсон, известный зрителю по своей работе над сериалом «Во все тяжкие», является восьмым эпизодом в основной хронологии киносаги, а также второй частью третьей трилогии.

Во всех кинотеатрах города, с 14 декабря

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