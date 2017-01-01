Заксобрание наградит «будущих законодателей Пермского края» книгами о Гарри Поттере

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Краевой парламент завершил запрос котировок на поставку подарочной продукции для школьников, победивших в ежегодном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края», сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно техническому заданию, исполнитель контракта должен поставить 38 комплектов настольных игр («Джанга», «Словодел», «Дорожная монополия», «Русское лото», «Найди слово»), и 18 книг (12 книг из цикла про Гарри Поттера и шесть — по истории России). Самыми дорогими книгами в списке стали «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната». Цена каждой, по оценкам заказчика, составляет 1083 рубля. Такой стоимости соответствует подарочное издание издательства «Махаон» с цветными иллюстрациями Джима Кея.

Победителем и единственным участником торгов стал Александр Зеленецкий с ценовым предложением в 30 тыс. 56 руб. Отметим, Александр Зеленецкий является директором ООО «Азбука-93», торгующего книгами и канцтоварами. В Перми у оптовой компании есть четыре магазина.

Участники конкурса «Будущие законодатели Пермского края» получат свои призы за видеорепортажи о событиях своей школы, рисунки на тему «Мой Пермский край» и социальные проекты, направленные на развитие региона. Торжественное награждение победителей состоится во Дворце детского творчества 15 декабря, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края.

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