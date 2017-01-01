Пермский край продолжает оставаться регионом со средней устойчивостью Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов РФ

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Пермский край остался среди регионов со средней устойчивостью с результатом 6,2 балла. По сравнению с октябрём рост составил 0,1 балла.

Среди позитивных событий, которые произошли в регионе и способствовали росту, фондом были отмечены, к примеру:

— открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта «Большое Савино»;

— подписание краевой администрацией контракта на приобретение у РЖД территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш», на которой планируется обустроить единое культурно-историческое пространство;

— подписание ООО «Пермская концессионная компания» и АО «Стройтрансгаз» договора подряда по строительству моста через реку Чусовая;

— подписание губернатором Прикамья Максимом Решетниковым и президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым протокола об экономическом и социальном сотрудничестве;

— начало строительства на пермской площадке ПАО «Сибур» производства диоктилтерефталата в рамках проекта импортозамещения в нефтехимической сфере;

— подписание крупнейшей российской компанией химической индустрии «Метафракс» и швейцарской фирмой «Казале», разработчиком в сфере производства синтез-газа и удобрений, контракта на инжиниринг, поставку оборудования и управление строительством крупного химического комплекса в Губахе;

— подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Торгово-промышленной палатой РФ.

Среди негативных событий специалисты фонда выделяют:

— приговор к шести годам лишения свободы экс-министру информационного развития и связи Пермского края Евгению Балуеву за мошенничество в особо крупном размере;

— приговор к трём годам лишения свободы бывшему главе Лысьвы Виталию Шувалову за превышение должностных полномочий;

— приговор к трём годам колонии за смертельное ДТП депутату земского собрания Чердынского района Андрею Гачегову;

— приговор к 3,5 годам колонии бывшему замглавы администрации Кизела Игорю Третьякову за хищение средств городского бюджета;

— включение Пермского края Роспотребнадзором в топ-5 регионов с самым высоким уровнем заболеваемостью ВИЧ-инфекцией.

Если брать динамику за последние шесть месяцев, то Прикамье впервые поднялось в категорию регионов «со средней устойчивостью» в сентябре. В августе Пермский край находился в рейтинге с 5,4 балла в группе «с пониженной устойчивостью». В июле — 5,3 балла, в июне — 5,2, в мае — 5 баллов. А вот за выборный сентябрь показатель региона увеличился сразу на 0,6 балла и достиг 6 баллов ровно. В октябре Пермский край стал одним из шести регионов РФ с положительной динамикой (+0,1 балла).

Справка

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.







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