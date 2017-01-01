Минздрав проверит, из-за чего в МСЧ №7 обрушился потолок

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Обрушение произошло вчера, 5 декабря, на втором этаже гинекологического отделения медсанчасти №7. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей. Чтобы провести экспертную оценку обстоятельств инцидента, в медсанчасть прибыли специалисты Министерства здравоохранения Пермского края.

Как сообщает пресс-служба минздрава, первый этаж здания, согласно недавно проведенной экспертизе, не является аварийным и полностью пригоден к использованию. Пациентов гинекологического отделения, размещающегося на втором этаже, перевели на первый этаж и в соседний хирургический корпус. С 17.00 часов гинекологическое отделение работает в штатном режиме, безопасности пациентов ничего не угрожает. Для принятия дальнейших решений по зданию будет проведена экспертная оценка.

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