Анатолий Дашкевич: «У нас есть ночь, чтобы привести Пермь в порядок»

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Сегодня, 6 декабря в городской администрации прошел штаб по благоустройству с представителями соответствующих районных учреждений и подрядных организаций.

Заместитель главы администрации города Перми, начальник управления внешнего благоустройства городской администрации Анатолий Дашкевич сообщил, что власти и подрядчики будут работать в режиме повышенной готовности до тех пор, пока снегопад не прекратится.

«Погода вносит свои коррективы. Поэтому прошу достаточно серьёзно отнестись к очистке тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок, парковочных карманов. Необходимо обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта, отмониторить все узкие места, подъемы, спуски и повороты. Обработать всё противогололедными материалами, чтобы не было накатов и гололеда. Требуется полная мобилизация сил и средств. У нас есть ночь, чтобы привести город в порядок».

Также замглавы администрации потребовал от подрядчиков и директоров казенных учреждений по благоустройству городских районов организовать работу по чистке дворов с управляющими компаниями и ТСЖ. По словам Анатолия Дашкевича, на эти участки поступает огромное количество жалоб.

Еще одно указание касалось уборки снега. Его будут вывозить ночью, чтобы днем не мешать движению автомобилей.

«Мы все прекрасно понимаем, что снег с улиц сразу вывезти невозможно. Но не стоит его складировать на дороге, тротуарах и в парковочных карманах», — подчеркнул чиновник.

Вечером глава Перми Дмитрий Самойлов проведет контрольный объезд территории города.

Напомним, обильные снегопады начались в Пермском крае вчера утром. За последние сутки высота снежного покрова составила 16 сантиметров. В ночь с 5 на 6 декабря на улицах города работало 226 единиц снегоуборочной техники. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сегодня в утренний час-пик в Перми из-за снегопада и многочисленных ДТП были зафиксированы 9-балльные пробки.

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