Связисты «вылечили» смартфоны пермских фармацевтов от медленного интернета

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За год жители Перми принимают около 110 килограммов парацетамола. По оценкам фармацевтов, в ноябре объем продаж жаропонижающих средств в аптечных сетях региона вырос на 40%. Чтобы все медикаменты вовремя попали на полки аптек, сотрудники крупнейшего производителя лекарств «Медисорб» увеличили скорость отгрузки и доставки продукции. Для ускорения привлекли и связистов, которые «вылечили» смартфоны фармацевтов от медленного интернета.

В рамках сотрудничества с «Медисорб» специалисты «МегаФона» установили новые объекты связи на территории производственной площадки предприятия в Закамске. Сигнал сети покрывает более 20 кв. км. Базовая станция «МегаФона» обеспечила связью и интернетом фармацевтов, работников соседних предприятий — «Пермского порохового завода» и «Сорбента», а также более 100 000 жителей района. Для улучшения качества звука во время разговора по мобильному связисты внедрили технологию HD-Voice.

«На территории завода «Медисорб» создана уникальная телеком-инфраструктура. Наши инженеры рассмотрели все возможные варианты развития сети и выбрали тот, который обеспечил связью каждый уголок предприятия — закрытый цех или отдаленную парковку для сотрудников. Настройка оборудования заняла несколько недель — все это время мы анализировали работу сети и собирали отзывы работников. Мы понимаем, что качественная связь и быстрый 4G — это главное условие для любого клиента, и мы его уверенно обеспечиваем для нашего партнера», — рассказывает директор Пермского отделения «МегаФон» Петр Козловский.

Пермский фармацевтический завод «Медисорб» производит до 300 миллионов упаковок медицинских препаратов в год — это более трех миллиардов таблеток и капсул. Значительная их часть входит в список «жизненно необходимых». Здесь изготавливают ацетилсалициловую кислоту, парацетамол, кальция глюконат и другие известные препараты; детские молочные смеси, витамины и сорбенты. В работе предприятия необходим скоростной интернет и качественный сигнал сети.

«Ежедневно в аптечные и лечебно-профилактические учреждения России мы отгружаем более миллиона препаратов. Заминки с доставкой недопустимы, поэтому наши сотрудники всегда на связи с аптеками по всей стране. И если ранее позвонить по мобильному на территории завода можно было, хоть и не везде, то о быстром интернете мы только мечтали. Тогда «МегаФон» взялся за сложный проект создания телеком-инфраструктуры, что повлияло на решение сотрудников перейти к этому оператору. Сегодня связь и 4G-интернет выручают нас в работе, это влияет на скорость доставки лекарств в любую точку России», — говорит начальник отдела маркетинга компании «Медисорб» Максим Бородин.

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