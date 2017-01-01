Дмитрий Самойлов отменил совещания и отправил глав районов убирать снег Вечером глава Перми проведёт контрольный объезд территории города

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Фото: Администрация Перми

За последние сутки высота снежного покрова составила 16 см. В ночь с 5 на 6 декабря на улицах города работало 226 единиц снегоуборочной техники.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что Дмитрий Самойлов отменил совещания с главами районов и отравил их заниматься уборкой снега на своих территориях.

Сегодня, 6 декабря, в администрации г. Перми пройдет штаб по благоустройству с представителями районных учреждений «Благоустройство» и подрядных организаций. Главные задачи — обеспечить расчистку основных транспортных магистралей, тротуаров и остановок общественного транспорта. Вывоз снега будет производиться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей днём.

Вечером глава Перми проведёт контрольный объезд территории города.

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