Пермскому краю присвоен высокий уровень кредитоспособности

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Фото: Константин Долгановский

На своем сайте Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) опубликовало информацию о присвоении кредитного рейтинга Пермскому краю по национальной шкале: AA-(RU) — высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный. Таким образом, Прикамье вошло в семёрку наиболее кредитоспособных субъектов РФ, обойдя такие регионы как Краснодарский край, Свердловскую и Новосибирскую области и др. Выше Пермского края расположились Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Высокий кредитный рейтинг Пермского края обусловлен минимальным уровнем риска долговой нагрузки и большой степенью самодостаточности доходной части бюджета. Поддержку рейтингу оказывает достаточно гибкая бюджетная политика и сбалансированная долговая политика. Понижающее давление оказывают относительно невысокая доля расходов капитального характера в общем объёме расходов бюджета и показатели развития экономики (в расчёте на душу населения), не превосходящие либо уступающие среднероссийским.

Максим Колесников

Фото: Константин Долгановский

«Присвоенный Пермскому краю рейтинг позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Это важный шаг на пути улучшения инвестиционного климата Пермского края. Столь высокий рейтинг позволит привлечь новые инвестиции и реализовать крупные инфраструктурные проекты, — отметил исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников. — Также инвесторы смогут получить адекватное сравнение субъектов России по уровню кредитного риска на внутреннем рынке».

В пресс-службе правительства Пермского края рассказали о ключевых факторах, которые поспособствовали присвоенному высокому рейтингу региона.

Первое — промышленно развитая региональная экономика, основу которой составляют добыча и переработка нефти, химическая промышленность и производство оборудования различных типов. ВРП на душу населения и среднедушевые доходы находятся на уровне 91% и 99% от среднероссийских показателей соответственно (фактические данные за 2014-2015 и оценочные за 2016-2017 годы). Крупнейшим налогоплательщиком Пермского края является ПАО «ЛУКОЙЛ» (с учётом дочерних компаний), которому принадлежат активы в добыче и переработке нефти, а также в реализации нефтепродуктов. Прикамье достаточно долго предоставляло льготы по налогу на прибыль практически всем организациям, действовавшим на его территории, но с 2016 года постепенно повышает региональную налоговую ставку (в 2018 году она должна выйти на общероссийский уровень). Пермский край продолжит предоставлять налоговые льготы организациям, осуществляющим на его территории инвестиционные проекты.

Второе — гибкая бюджетная политика. На долю налоговых и неналоговых доходов приходится около 86% доходов (без учёта субвенций, по фактическим показателям за 2014-2016 годы и по прогнозным показателям на 2017 год), что соответствует высокой степени самодостаточности доходной части бюджета. Налоговые и неналоговые доходы в среднем на 39,6% формируются за счёт поступлений по налогу на прибыль и на 31,7% — от поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Фактические доходы бюджета (без учёта прироста безвозмездных поступлений, распределяемых внутри года) оказывались значительно ниже первоначально запланированных (в 2014 — на 12,4%, а в 2015 — на 4,7%), Пермский край соразмерно маневрировал расходной частью бюджета. В итоге фактический дефицит был ниже (или существенно ниже) первоначально утверждённых значений. Такая бюджетная политика позволила избежать чрезмерного роста долговой нагрузки и, как следствие, не допустить существенного роста расходов на обслуживание долга.

С наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга «стабильный» прогноз предполагает на горизонте 12-18 месяцев.

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