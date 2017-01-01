Сразу в нескольких районах Перми в течение недели не будет воды

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Причиной отключения станут планово-ремонтные работы. Так, завтра, 6 декабря с 9.00 до 16.00 воды не будет в нескольких домах на адресам: Чкалова, 10, Героев Хасана, 17,19, 21 и Льва Шатрова, 1, 2. В этот же день с 10.00 до 20.00 без воды останутся жители на Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 111 и Агатова, 32, 36, — сообщает «Новогор-Прикамье».

По информации компании, на сутки с 09.00 9 декабря до 09.00 10 декабря водоснабжения не будет на Академика Веденеева, 7, 9, 13а, Волховской, 15, 32, 34а, Льва Лаврова, 2, 17, Первомайской, 10.

Также 9 декабря с 09.00 до 19.30 воду отключат по адресам: Декабристов, 12а, Снайперов, 18, 21, Танкистов, 35, 37, 48, 50, 56.



На следующей неделе, 12 декабря с 09.30 до 15.00 останутся без воды жители домов по адресам: Букирева 10, 10а, 15, 16, Генкеля, 1а, 3, 3а, с 4 по 9 дома, 15, 16, 17, Дзержинского, 1, 1, 2, 10, 12, 15, 16, 16а, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 36, Ленина, 89, 91, Лесозаводская, 6, Данщина, 4, 5, 6, 6а, 7,19, 28, Сухобруса, 1, 12, 25, 27.

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Агент 570