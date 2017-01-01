В Прикамье наградят популяризаторов региона

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У каждого жителя Пермского края есть возможность до 10 декабря подать заявку на премию «Посол Пермского края», выделив любого человека, организацию или проект, являющихся, по его мнению, популяризаторами региона.

Награда вручается в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Церемония награждения состоится в Фестивальном доме в декабре этого года.

Премия «Посол Пермского края» будет присуждена 13 лауреатам в номинациях: туристический маршрут, туристический оператор (внутренний туризм), туристический оператор (въездной туризм), гостеприимство (отели), гостеприимство (рестораны), издательский проект, мультимедиа проект, организация в сфере культуры и образования, журналист и блогер, событие (российское и международное), событие (региональное), персона и бизнес.

В состав экспертного совета премии «Посол Пермского края — 2017» вошли представители органов государственной власти, а также эксперты в сфере туризма, медиа, PR и маркетинга.

Отметим, за последние два года обладателями Премии «Посол Пермского края» уже стали ПГНИУ, Международный Дягилевский фестиваль, фестиваль «Небесная ярмарка» в Кунгуре, отель «Урал», Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Теодор Курентзис и театр «У моста».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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