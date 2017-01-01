Главу поселения в Ординском районе привлекли к административной ответственности
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Прокуратура Ординского района выявила в работе администрации Карьевского сельского поселения нарушение бюджетного законодательства. В результате главу поселения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. руб.
Причиной этому послужило то, что администрация поселения заключила муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства газопровода для жилых домов, превысив лимит бюджетных обязательств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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