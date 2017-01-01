В выходные на дорогах Перми работало 180 единиц снегоуборочной техники Оценка работе подрядных организаций будет дана сегодня, 4 ноября

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В Перми ночью со 2 на 3 ноября выпало 3 мм осадков в виде снега. Высота снежного покрова составила 5 см.

Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, на объектах улично-дорожной сети Перми в ночную смену было задействовано более 180 единиц специализированной дорожной техники, ручную работу осуществляли 120 чел.

Сейчас работа по устранению последствий снегопада продолжается: ведётся уборка проезжих частей дорог, внутриквартальных проездов, расчистка тротуаров и парковочных карманов вдоль дорог. Оценка работе подрядных организаций будет дана сегодня, 4 ноября.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. Всем подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.

По информации Администрации Перми