Краевые законодатели утвердили официальный гимн Прикамья

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Сегодня, 30 ноября, на заседании законодательного собрания Пермского края большинством голосов парламентариев утверждён официальный гимн региона. В качестве гимна выступит музыкально-поэтическое произведение Сергея Иванова «Мой Пермский край».

«Утверждение официального гимна Пермского края позволит самоидентифицировать Прикамье не только внутри России, но и за её пределами. Произведение «Мой Пермский край» эмоционально и образно отражает специфику региона и важнейшую веху истории края — объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа по итогам референдума, состоявшегося в 2003 году. Именно к этому событию было написано это произведение. Принятие гимна повысит значимость символики края, укрепит чувство патриотизма людей Пермского края», — отметила зампредседателя правительства Пермского края Ирина Ивенских