Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 1 по 8 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Предстоящая неделя будет вновь богата на события. Пермяков ждут театральные премьеры для взрослых и детей, разнообразные художественные выставки и много музыки и кино. В Перми выступят органист собора Нотр-дам-де-Виктуар в Париже Давид Кассан, пианист из Лондона Самсон Цой, виртуозы индийской музыки этно-группа «Джай» и Клаус Бургер. Главными событиями новой недели станут концерт примы-балерины Королевского балета Лондона «Осипова-гала», III архивный фестиваль «Архиffest-2017» и юбилей Пермской художественной галереи.

Наталья Осипова — прима-балерина Лондонского Королевского балета в Ковент-Гарден и приглашённая прима Пермского театра оперы и балета, ярчайшая балерина современности, которая входит в топ-пять ведущих балерин мира, танцовщица «редкого драматического таланта и виртуозности» по оценке The Guardian. Критики отмечают безупречную технику Натальи, темпераментное исполнение и пронзительную лиричность.

В концерт «Осипова-гала» (6+) войдут лучшие номера из репертуара балерины, но программа останется в тайне до начала концерта.

Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, 2 декабря, 19:00

Год своего 95-летия Пермская художественная галерея завершает показом произведений искусства из собрания Государственного Эрмитажа на выставке «Строгановы-коллекционеры» (0+). Это большой премьерный показ ещё одной страницы истории династии Строгановых, рассказанной через художественные коллекции Павла Сергеевича (1823-1911) и Александра Сергеевича (1733-1811) Строгановых.

На выставке будет показано около 200 шедевров западноевропейской и русской живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII-XIX веков, собранных Александром Сергеевичем и Павлом Сергеевичем Строгановыми. Коллекции представителей знаменитого рода будут впервые представлены в таком полном объёме вне стен Эрмитажа.

Пермская художественная галерея, до 18 февраля

В Перми пройдёт III архивный фестиваль «Архиffest-2017» (0+). Как и в прошлые годы, гостей фестиваля ждёт знакомство с личными фондами известных пермяков, презентация новаций архива, творческие встречи, концерты и масса сюрпризов.

Первое мероприятие в рамках фестиваля — презентация личного фонда известного журналиста, редактора Пермского книжного издательства Савватия Гинца, на котором будут представлены уникальные материалы, связанные с его личностью и творчеством.

Фестивальный дом на эспланаде, 1 декабря, 16:00

Презентация личного фонда Юрия Лапшина, известного пермского живописца и графика, художника театра и кино, члена Союза художников России пройдёт в формате творческой встречи с художником. Гости фестиваля смогут ознакомиться с выставкой работ Юрия Лапшина и документами его личного фонда.

Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36), 5 декабря, 18:30

На следующий день состоится презентация коллекции фото, аудио- и видеодокументов «Пермский край: хроника социально-экономического развития», отражающей историю развития Прикамья с 1938 года по настоящее время во всем её многообразии. Гостем презентации станет пермский завод «Машиностроитель», отметивший в 2017 году 50-летие. Гости фестиваля смогут узнать о важности сохранения документов предприятий и обсудить источники пополнения коллекции.

Фестивальный дом на эспланаде, 6 декабря, 18:30

Помимо этого пройдёт презентация нового издания — воспоминаний Василия Игнатьева о Пермской Духовной семинарии и семинаристах, а также о пермской повседневности начала XX века.

Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36), 7 декабря, 18:30

Завершающим аккордом «Архиffеста» станет творческий вечер с легендами Пермского театра оперы и балета Галиной Фроловой и Виталием Дубровиным и презентация архивной коллекции «Документы личного происхождения артистов Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского».

Место и время будет объявлено дополнительно, 12 декабря

Краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс»

Краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс» (12+) посвящён памяти Евгения Панфилова. Работы балетмейстеров-постановщиков будут рассматриваться в двух категориях: хореография для детей и хореография для взрослых исполнителей. Каждый участник представит на конкурс не более трёх концертных номеров в любых жанрах хореографии.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 2, 3 декабря

Театр-Театр в рамках проекта «Процесс» представит три специальных показа под общим названием «Чайка. Эксперимент» (16+). Будущие театральные постановщики и магистранты Московского института современного искусства представят своё режиссёрское решение одной из самых известных пьес Антона Чехова. Марк Букин, Ксения Малинина, Ренат Ташимов, Рамиль Кагарманов, Евгения Шаврова, Антон Бутаков и Евангелина Верещагина работают над пьесой Чехова с профессиональными актёрами основной труппы и стажёрской группы Театра-Театра. Более того, по словам мастера курса Владимира Гурфинкеля, зрители смогут увидеть самые различные комбинации авторов и исполнителей.

Театр «Сцена-Молот», 4, 11, 25 декабря, 20:00

«Вино из одуванчиков» (12+) по одноимённой повести Рея Брэдбери — осенняя премьера Театра кукол. По словам режиссёра-постановщика спектакля и художественного руководителя театра Дмитрия Вихрецкого, «Вино из одуванчиков» — самый массовый спектакль последнего времени в театре. В нём участвует вся труппа, причем среди персонажей нет второстепенных, все главные, поскольку повесть Брэдбери построена как коллекция равновеликих эпизодов, каждый из которых одинаково важен для развития героя. У каждого актёра будет возможность разносторонне выразить себя в спектакле, подтверждает художник Олег Каторгин. Артисты играют как за ширмой, так и перед ней, а куклы сделаны с расчётом на коллективное вождение.

Пермский театр кукол, 2 декабря, 17:00

Музыканты ансамбля Barocco a la prima выступят в Доме Мешкова. В гостиной особняка зазвучит старинный инструмент виола да гамба, а сам концерт будет посвящеё французской виольной музыке XVIII века. Музыка французских аристократов будет гармонично сочетаться с атмосферой старого особняка на набережной. Французскую виольную музыку XVIII века в Перми не играют вообще: нет ни инструментов, ни музыкантов. Её расцвет пришёлся на середину XVIII века. В программу концерта вошли сюиты и пьесы Жозе́фа Боде́на де Буамортье́, Кэ д'Эрвелуа Луи, Одэлинн Луи. Слушателям концерта расскажут и о композиторах, сочинения которых войдут в программу. Больше можно будет узнать и о самой виоле да гамба.

Пермский краеведческий музей, 7 декабря, 19:00

В ближайшее воскресенье гостей фестиваля «Пермский период. Новый сезон» ждёт сразу несколько событий. В 16:00 по «Сказариуму» пронесётся «Зелёная карета» (16+) — с музыкой, ожиданием весны и пронзительными стихами Овсея Дриза. Исполнит их Александр Смирнов в компании пианиста Марка Либерзона и скрипачки Аси Алыповой.

В 18:00 стартуют показы фильмов: «Мост» (6+) Анны Драницыной, «Два имени одного города» (6+) Таисии Решетниковой и «Плацкарт» Родиона Исмаилова. Кинопоказы пройдут в рамках проекта «Эхо Флаэртианы».

Фестивальный дом на эспланаде, 3 декабря

На Travel-evening «Кругосветка» (0+) путешественник Александр Люкшин расскажет о своём кругосветном путешествии и ответит на вопросы слушателей. За 9,5 месяцев он прошёл 60 000 км пути, посетил 17 стран от Азербайджана до Новой Зеландии и Чили. Погрузиться в атмосферу экзотических стран зрителям помогут виртуозы индийской музыки — этно-группы «Джай» (ситар, бансури) и австралийские мотивы на диджериду от Клауса Бургера (Германия).

Частная филармония «Триумф», 1 декабря, 19:00

В Перми пройдёт концерт молодого пианиста Самсона Цоя (0+). Журнал BBC Music Magazine назвал его одним из самых перспективных пианистов. В 2012 году он стал Лауреатом международного конкурса Паломы О'Ши в Сантандере (Испания) и привлёк внимание легендарной пианистки Елизаветы Леонской. Его выступления были высоко оценены Родионом Щедриным и знаменитым скрипачом Иври Гитлисом.

Самсон Цой

В Перми музыкант исполнит вальсы Шуберта, а также произведения Рахманинова и Шумана.

Дом Дягилева, 6 декабря, 19:00

Давид Кассан

В Перми выступит главный органист собора Нотр-дам-де-Виктуар в Париже, органист капеллы Королевского музея в Лувре, известный импровизатор, лауреат престижных международных конкурсов Давид Кассан (6+). В программе концерта — сочинения классиков и органные импровизации.

Органный концертный зал, 3 декабря, 19:00

В День рождения Пермского края, который отмечается 3 декабря, киноцентр «Премьер» приглашает зрителей в киноклуб «Я здесь живу» (6+). Весь день в киноцентре будут демонстрироваться художественные и документальные фильмы, снятые в Пермском крае, пермскими режиссёрами и с участием пермских актёров.

Ведущие киноклуба расскажут о том, где и как снимались фильмы, сделают экскурсы в историю и биографию авторов. Зрители смогут подискутировать, высказать своё мнение и задать вопросы.

Киноцентр «Премьер», 3 декабря, с 11:00

Экспозиция «Welcome в рай.com» (16+) посвящена эстетике и стилю советской номенклатуры в документах, открытках и работах современных художников. Коллекция Сергея Филатова, положенная в основу этой выставки, являет собой уникальное собрание архивных документов, открыток, приглашений, официальных бумаг, пропусков, мандатов и многого другого и, безусловно, представляет огромный научный интерес.

Центр городской культуры, до 17 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться