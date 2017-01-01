Максим Решетников рассказал о стратегическом партнерстве Пермского края с РЖД

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Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на пленарном заседании «Железная дорога. В интересах государства и клиента» на III Железнодорожном съезде.

В своем выступлении глава Прикамья рассказал о взаимодействии краевых властей с ОАО «Российские железные дороги». Он обозначил зависимость успешного развития региона от развития железнодорожной инфраструктуры. Также М. Решетников отметил, что для «реализации стратегических проектов края важно не только строительство новых железнодорожных путей, но и исправление недочетов на уже действующих». В ближайшие годы «РЖД» направит более 13 млн рублей на реконструкцию железной дороги Березники-Соликамск. Эти инвестиции дадут возможность реализовать в регионе проекты более чем на 300 млрд рублей.

Губернатор поблагодарил президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова за внимание к вопросу дальнейшего развития дорог в Пермской агломерации. Глава региона пояснил, что одна из первых железных дорог на Урале, Горнозаводская железная дорога, отрезает город от реки. В ходе заседания рабочей группы, которое состоялось в сентябре 2017 года, железнодорожники предложили совместно с краевыми и городскими властями разработать единый план территориального развития Перми. Он должен учитывать интересы обеих сторон и удовлетворять потребности жителей краевой столицы. По итогам встречи удалось найти решение по переносу железнодорожных путей из центра Перми. Освободившееся пространство предполагается преобразовать под общественные нужды. «Мы нашли решение о строительстве северного железнодорожного обхода Перми, который позволит нам создать инфраструктуру на перспективу, решить вопрос о распределении транспортных потоков на дамбе Камской ГЭС. И в результате вся железная дорога пермской агломерации получит мощное развитие», — подчеркнул М. Решетников.

Также глава Прикамья рассказал еще об одном стратегическом проекте, о реализации которого договорились краевые власти с руководством «РЖД». Речь идет о строительстве современного транспортно-пересадочного узла, отвечающего всем требованиям. Кроме того, накануне съезда краевые власти получили в собственность площадку завода «Ремпутьмаш» (100% собственность ОАО «РЖД»). Как отметил М. Решетников, эта сделка тоже имеет стратегическое значение в развитии региона.

«Для нас РЖД — скелет экономики края. Скелет, который растёт вместе с экономикой региона, меняется вместе с экономикой края, задаёт её вектор развития», — завершил свое выступление губернатор.

Источник — администрация губернатора Пермского края