Церемония открытия нового терминала аэропорта Перми обойдётся почти в 4 млн рублей

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Пермский аэропорт заплатит в общей сложности 3,8 млн руб. за оказание услуг по организации и проведению мероприятия по открытию нового терминала. 2 млн руб. направят на церемонию открытия. Закупка была произведена у единственного подрядчика — ООО «Группа компаний «Кучер», пишет «Коммерсантъ».

В аэропорту Перми пояснили, что это будет классический сценарий, с приглашением гостей и красной ленточкой. Сумма в 2 млн руб. сложилась, в том числе, из расходов на монтаж сцены и установку аппаратуры. Ещё 1,8 млн руб. направят на оказание услуг по организации и проведению концерта Владимира Кузьмина при открытии нового аэровокзального комплекса.

Напомним, новый терминал международного аэропорта Пермь откроют сегодня, 30 ноября.

«Новый компаньон»