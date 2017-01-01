Березниковцы вышли в «Сотоварищи» Спектакль «Земля Эльзы» признан лучшей театральной работой на III Всероссийском театральном фестивале

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Спектакль «Земля Эльзы» режиссера Андрея Шляпина Березниковского драматического театра признан лучшей театральной работой на III Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи», который прошёл в омском городе Тара.

Победителей выбирали в десяти номинациях. Лучшей театральной работой стал спектакль «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Награду фестиваля за лучшую женскую роль второго плана также получила артистка этого театра Мария Шлейхер.

Напомним, Березниковский драмтеатр уже получил четыре награды на недавнем краевом фестивале «Волшебная кулиса» в Перми. Среди них две — за спектакль «Земля Эльзы» (Андрей Шляпин в номинации «Лучшая работа режиссёра» и Софья Демидова в номинации «Лучшая роль молодой актрисы» за роль Маши Ивановой в этой постановке).

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