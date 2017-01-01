Из Перми откроется авиасообщение до Сургута и Когалыма

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В Югре состоялась рабочая встреча губернаторов Пермского края Максима Решетникова и Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Главы регионов обсудили вопросы сообщения между регионами, в частности воздушным и наземным транспортом.

По словам Максима Решетникова, специалисты разных отраслей наших регионов сотрудничают, поэтому важно наладить прямое транспортное сообщение. Предполагается организовать регулярные авиарейсы из Перми в Сургут и Когалым.

При этом Наталья Комарова отметила, что в Югре активно развивается туристическая отрасль и дополнительное авиасообщение привлечёт в регион туристов.

Главы субъектов заявили о необходимости укрепления межрегионального сотрудничества и развития транспортной сети между Пермским краем и Ханты-Мансийским автономным округом.