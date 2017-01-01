Второй этап строительства зоопарка обойдётся властям Прикамья в 181 млн рублей

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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди пермского зоопарка.

Фото: Константин Долгановский

Согласно документации аукциона, подрядчик обязан построить на территории биопарка одноэтажное здание контактного зоопарка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме этого, исполнитель должен соорудить сцену и трибуны, построить вольер с павильоном для оленей и овцебыков площадью 256 кв. м, а также автомобильные весы для взвешивания животных.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 181,2 млн руб. Аукцион пройдёт 21 декабря. Итоги конкурса будут известны к 26 декабря. Подрядчик обязан произвести строительные работы в течение 244 дней с даты заключения договора, подготовить проектно-сметную документацию — за 60 дней.

Напомним, первый этап строительства зоопарка по-прежнему не окончен. На начало ноября отставание в сроках увеличилось до 140-150 дней. Генеральным подрядчиком строительства первого этапа выступает ООО «РЖДстрой».