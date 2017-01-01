Второй этап строительства зоопарка обойдётся властям Прикамья в 181 млн рублей
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди пермского зоопарка.
Согласно документации аукциона, подрядчик обязан построить на территории биопарка одноэтажное здание контактного зоопарка площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме этого, исполнитель должен соорудить сцену и трибуны, построить вольер с павильоном для оленей и овцебыков площадью 256 кв. м, а также автомобильные весы для взвешивания животных.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 181,2 млн руб. Аукцион пройдёт 21 декабря. Итоги конкурса будут известны к 26 декабря. Подрядчик обязан произвести строительные работы в течение 244 дней с даты заключения договора, подготовить проектно-сметную документацию — за 60 дней.
Напомним, первый этап строительства зоопарка по-прежнему не окончен. На начало ноября отставание в сроках увеличилось до 140-150 дней. Генеральным подрядчиком строительства первого этапа выступает ООО «РЖДстрой».