В Прикамье подвели предварительные итоги проекта «Местный дом культуры»

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В минувший вторник, 28 ноября, состоялась презентация результатов реализации проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в Шадейском центре досуга Кунгурского района.

Как рассказала на торжественном открытии центра досуга в поселке Шадейка региональный координатор партийного проекта, депутат Законодательного собрания Пермского края Надежда Лядова, всего на обновление материально-технической базы домов культуры было выделено порядка 42 млн руб.: из них более 33,7 млн руб. — средства федерального бюджета, 3,8 млн руб. — регионального бюджета, более 4,3 млн руб. — муниципального. На эти деньги в 14 домах культуры были установлены новые зрительские кресла, 36 учреждений получили звуковую аппаратуру, световое оборудование было поставлено в 23 сельских дома культуры и еще 19 обзавелись новыми сценическими костюмами и «одеждой сцены».

В Кунгурском районе проект реализуется в трёх сельских поселениях: Шадейское, Комсомольское и Голдыревское. Благодаря проекту «Единой России» в Шадейском центре досуга установлены новые зрительские кресла, комплект сценического светового оборудования, комплект звукового оборудования; световое оборудование для фойе, а также комплект видеопроекционного оборудования. На эти цели было выделено 2,5 млн руб. (из них 2 млн — средства федерального бюджета).

В этот же день в Шадейском центре досуга состоялся фестиваль «Содружество». Ежегодно на этом фестивале собираются творческие коллективы школ и детских садов, в которых хранят и развивают культурное наследие разных народностей. Выставка предметов быта разных народностей, дегустация национальных блюд, танцы и песни наглядно продемонстрировали самобытность, яркость культуры татар, русских, марийцев, удмуртов, коми-пермяков.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края