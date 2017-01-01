Пермский «Сказариум» приглашает посетить Сегодня, 29 ноября, в 19:00 «Сказариум» откроет свои двери для самых маленьких пермяков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

1 декабря в 19:00 Фестивальный дом примет Пермские научные бои — формат, где молодые учёные представляют свои исследования аудитории, которая профессионально не разбирается в их темах. Задача участников — донести суть и результаты своих открытий доступно, понятно и интересно. В этот раз представят труды по весенней аллергии, суперкомпьютерам и опасным лекарствам. Участники — Дарья Ширяева (аспирант ПГМУ, врач-аллерголог), Артур Шмаков (инженер, преподаватель аэрокосмического факультета ПНИПУ) и Григорий Бажутин (микробиолог, аспирант ПГГПУ).

С 1 по 10 декабря в Фестивальном доме развернётся выставка «Художники сцены». Костюмы и декорации пермских театров предстанут перед пермяками как отдельные экспонаты вне сцены. Организаторы выставки решили вывести творчество художников-сценографов на первый план и представить их работы как самостоятельные произведения в выставочном пространстве. Зрители смогут увидеть куклу Страшила из спектакля «Волшебник Изумрудного города» Пермского театра кукол, макет к спектаклю Пермского ТЮЗа «Лев, колдунья и платяной шкаф». Также свои экспонаты представят «Театр-Театр», Пермский театр оперы и балета, театр «У Моста», «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенский и Кудымкарский театры.

Сегодня, 29 ноября, в 19:00 «Сказариум» откроет свои двери для самых маленьких пермяков. Юных зрителей ждут на спектакль «Кладовая сказок» от пермского театра «Туки-Луки». Сказки народов мира артисты представят в жанре театра теней. Чудеса и волшебство русской народной сказки, а также осетинской и туркменской малыши познают вместе со своими родителями.

В четверг в 18:30 в «Сказариуме» пройдёт музыкальный вечер. Евгений Головнин, Дмитрий Морозов, Андрей Тимофеев, Дмитрий Кулинич и Александра Кризьская исполнят джазовые и блюзовые композиции, а также эстрадные хиты!

Источник — администрация губернатора Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться