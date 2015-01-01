Прокуратура Перми проверила факты невыплаты зарплаты в размере почти 40 млн руб. работникам ПАО «Трест № 14»

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В ходе проверки прокуратурой установлено, что у предприятия имеется задолженность по выплате зарплаты за август 2017 года перед 1656 работниками в сумме 39,6 млн руб., а также по иным выплатам, положенным работникам, за сентябрь 2017 года.

По итогам проверки прокуратурой города в отношении ПАО «Трест № 14» и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Также городской прокуратурой организована судебная защита трудовых прав работников ПАО. Таким образом, работники общества могут обратиться в прокуратуру города или района с заявлением об обращении (в их интересах) в суд о выдаче судебного приказа, который будет являться основанием для выплаты заработной платы.

Источник — прокуратура Пермского края