Авиакомпания «ВИМ-Авиа» задолжала аэропорту «Пермь» 207 тыс. рублей

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Авиакомпания-должник «ВИМ-Авиа» не выплатила пермскому аэропорту 207 тыс. 509 руб. Исполнительный лист о взыскании суммы на основании решения Арбитражного суда Пермского края находится в службе судебных приставов Пермского края, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее, аэропортом «Пермь» был подан иск в Арбитражный суд Прикамья с просьбой взыскать с ООО «ВИМ-Авиа» задолженность за наземное обслуживание в 207 тыс. 509 руб. Иск был полностью удовлетворён, сообщается в картотеке арбитражных дел.

По данным портала «Электронное правосудие», авиакомпания не оплачивала обслуживание и в других аэропортах России. Так, например, ОАО «Хабаровский аэропорт» отсудил у «ВИМ-Авиа» 12,7 млн руб. Сейчас аэропорт выступил с новым иском в 1,9 млн руб. Аэропорт Владивостока выиграл у «ВИМ-Авиа» 1,3 млн руб., также пытаясь взыскать с должника более 9 млн руб.

Напомним, что 23 сентября в московском аэропорту «Домодедово» были задержаны 19 внутренних и международных рейсов, осуществляемых ООО «ВИМ-Авиа». Из-за серьезных финансовых проблем авиакомпания вынуждено прекратила чартерные перевозки. Сейчас, по данным Росавиации, задолженность перевозчика перед поставщиками топлива и аэропортами составляет около 10 млрд руб.

Позднее, как сообщает Следственный комитет России, 28 сентября задержаны генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули пределы страны.