От риелтора до механика. Кому в Перми предлагают самые высокие зарплаты?

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Специалисты Зарплата.ру проанализировали 3743 вакансий, опубликованных в Перми и выяснили кому платят или предлагают высокие зарплаты.

К примеру, риелтору для поиска новых объектов одной из продуктовых торговых сетей готовы платить от 120 до 180 тыс. руб. Но на испытательном сроке кандидата ждёт только оклад в размере 24 тыс. руб. При этом необходим автомобиль.

Пластическому хирургу с опытом от года будут платить от 70 тыс. руб. Возможны командировки.

Менеджеру по продажам детских игровых комплексов предлагают от 90 тыс. руб. Работодатель обещает также льготы: компенсацию сотовой связи и ГСМ, корпоративный спорт, автопарковку, оплату обучения.

Монтажник натяжных потолков может зарабатывать от 60 до 100 тыс. руб. Но необходим опыт работы не менее года и оплата труда сдельная.

Главный механик будет получать до 80 тыс. руб. в компании, которая занимается благоустройством города. Требуется именно такой опыт работы, а также автомобиль. Работа выездного характера, потенциально командировки в регионы РФ.

«Новый компаньон»

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